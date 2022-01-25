«صحة النواب»: التطعيم والتباعد الاجتماعي وسائل لمواجهة متحور أوميكرون

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بسرعة الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا وذلك لمواجهة هذا الوباء.

لقاحات كورونا تشمل الجرعة التعزيزية

وقال الدكتور أشرف حاتم، في تصريح لـ«الوطن»، إن العالم كله الآن يواجه فيروس كورونا بإجراءات محددة من خلال الحصول على لقاحات فيروس كورونا وتشمل جرعتي اللقاح والجرعة التعزيزية، فضلا عن تحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، إلى أهمية الانتباه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لخفض معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون، لا سيما في ظل ارتفاع نسب الإصابة بين المواطنين.

وقال: «يجب تفعيل العقوبات ضد الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، خاصة في وسائل النقل العام».

إجراءات مواجهة تفشي الأوبئة

وكان مجلس النواب قد أقر نهائيا مشروع قانون بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وتضمن هذة الإجراءات لمواجهة تفشى الأوبئة:

1- تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات ووضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد.

2- يتضمن ذلك أيضا المصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

9- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.