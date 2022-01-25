نجوى إبراهيم: الأطفال دلوقتي عجزوا ولما بشوفهم بيصعبوا عليا

مازحت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، الشاعر والأديب شوقي حجاب، قائلة: «اللي قاعد قدامكم ده طفل معمر، شوقي حجاب طفولة محصلتش، بالرغم من شعره الأبيض لكن كل ما بشوفه بحس إني أنا وهو عاملين زي الأطفال المعمرة».

الطفل دلوقتي شايل هموم الدنيا وحزن

وأضافت «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أن «الأطفال الذين تعاملت معهم خلال البرامج التي كنت أقدمها في الماضي أعطونا طفولتهم أمانة لدينا، لأن الطفل صعب يحبك، الأطفال دلوقتي عجزوا، والطفل اللي بشوفهم بيصعبوا عليا لأنهم شايلين هموم الدنيا من خلال الإنترنت، شايلين حزن وأحداث».

كل عمر له أكلة وقيمة وغنوة معينة

وتابعت: «هل فيه طفل ياكل مثلا فسيخ؟ مينفعش، لأن الأعمار لها أكل معين وقيمة معينة وغنوة معينة، ولما بقول لحد ودماغه مطقطقة إيه رأيك ما تيجي نعمل برنامج للأطفال، يضحك ويقولي أطفال إيه يا ماما نجوى، هو مفيش أطفال دلوقتي هتكلميهم إزاي؟، هكلمهم بأدواتهم لكن هحترم طفولتهم».

لما بتكلم مع طفلة بحس إنها مطلقة مرتين

وواصلت: «مش هقدر أتكلم مع طفلة عندها 8 سنين، وأحس إنها يا عيني مطلقة مرتين أو متجوزة وشايلة الهموم وعندها عيال، ومستعدة أعمل برنامج لأطفال 2022».

من جانبه، قال الشاعر والأديب شوقي حجاب، إنه لم يعتبر كتابته للأطفال شيئا صعبا كونه بدأ كتابة هذا النوع في سن صغيرة، «مفيش دلوقتي حاجة بتتقدم للأطفال».

كتبت أغاني لمحمد منير وعمرو دياب

وأضاف «حجاب» خلال لقاء بالبرنامج أنه كتب أغاني لعمرو دياب ومحمد منير، «منير ده واحد من العيلة وهو أخويا الصغير اللي كنت بشيله على كتافي، كان هيبقى مصور تليفزيوني بس راح للغنا، وعرفته بالموسيقار هاني شنودة، وكنت مهتم بيه هو وكذا حد منهم فاروق الفيشاوي وعمرو دياب».