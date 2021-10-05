نجوى إبراهيم: «الرصاصة لا تزال في جيبي» الفيلم الذي قتل منتجه

تحدثت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم عن كواليس تصوير فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، الذي شاركت في بطولته رفقة عدد من النجوم، والذي يتناول نصر 6 أكتوبر العظيم، كاشفة أن الفيلم كان عن قصة للأديب إحسان عبدالقدوس، وعمل على تنفيذه 3 مخرجين وهم حسام الدين مصطفى وخليل شوقي، بالإضافة إلى مخرج إيطالي مشهور تولى مهمة تنفيذ مشاهد المعارك.

وقالت «نجوى»، خلال استضافتها مساء الاثنين، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن منتج الفيلم رمسيس نجيب توفي بسبب هذا الفيلم، موضحة أنه عانى من مشكلات صحية كبيرة بسبب العمل على هذا الفيلم ونتيجة للمجهود الكبير الذي بذله في سبيل أن يخرج الفيلم إلى النور.

وتابعت الفنانة: «خلال تصوير الفيلم تعب جدا والسكر علي، بسبب إن كان رايح جاي كل يوم على مواقع تصوير الفيلم».

نجوي إبراهيم: 6 أكتوبر يمثل مَعَزَّة خاصة لي

وأشارت إلى أن 6 أكتوبر، يمثل لها معزة خاصة كونه اليوم الذي استطاعت فيه مصر هزيمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن لديها ابن ولد في شهر أكتوبر أيضا.

ولفتت إلى أنها قدمت فيلما آخر يتناول أحداث نصر أكتوبر العظيم بعنوان «حتى آخر العمر»، كما أنها كانت حريصة على تقديم حلقات وطنية ببرنامجها «فكر ثواني واكسب دقايق» خلال تسعينيات القرن الماضي، متابعة: «نزلت صورت في غواصة».

نجوي إبراهيم: فخورة بفيلمي نصر أكتوبر.. «حسيت إني حاربت»

وأعربت «نجوي»، أنها تشعر بفخر كبير بسبب مشاركتها في بطولة هذين الفيلمين، مؤكدة: «حاسة بالفخر زي ما أكون حاربت في أكتوبر، مع أني ممسكتش بندقية»، ومشددة على أنها تعتبر هذين الفيلمين من أهم الأعمال السينمائية التي قدمتها.

وعن أجرها في فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، صرحت أنها لا تتذكر بكل تأكيد، مازحة: «حوالي 20 أو 30 مليون باين معرفتيش أعدهم، أدهمولي في ظرف، مش فاكرة، بس أنا في الوقت ده بالكتير كنت باخد 10 أو 15 ودي حاجة كبير جدا».

وهنا سألتها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «15 ألف؟»، لترد عليها الفنانة نجوي إبراهيم، قائلة: «أومال 15 جنيه يا لميس هو أنا رايحة أعملهم شاي».