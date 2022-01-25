أول مرنمة مسلمة: عملت حاجة للسناجل في الفلانتين.. بيعانوا جدا

قالت المغنية والملحنة داليا يونس، أول مرنمة مسلمة، إنها تركت الطب للاتجاه لكتابة وصناعة المحتوى سواء كان مكتوبا أو مقروءا أو مسموعا أو مرئيا لإيصال صوت الناس، «موضوع الغناء بدأ متأخر، بعد ما بقى سني 30 سنة، وكنت بغني وأنا صغيرة في المدرسة وقالولي صوتي حلو، بس بعد دخولي كلية الطب والجواز والأولاد خلاني أركز أكتر في المسؤوليات عن الحاجات اللي بحبها».

قررت الاتجاه للموسيقى والغناء بعد الثلاثين

وأضافت «يونس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أنها قررت الاتجاه لفعل أشياء تحبها في حياتها، بعد بلوغها سن الثلاثين، حيث كانت تمر بظروف صعبة للغاية في حياتها فقررت محاولة التعافي مما حدث عن طريق فعل شيء كانت تحبه فكان الغناء والموسيقى.

وأوضحت أنها فكَّرت في فعل شيء يعبِّر عما تشعر به سواء أغانٍ أو إقامة حفلات، «أول حاجة عملتها للسناجل في الفلانتين، لأنهم بيعانوا جدا في اليوم ده، فقررت أعمل حفلة وأنا بحب الحكايات اللي ورا الأغاني أكتر من الكلمات واللحن».

تهتم بالموسيقى التي في الأديان المختلفة سواء الإسلامية أو المسيحية أو العقائد المصرية القديمة، و«حضرت حفلة في كنيسة قديمة وهي القديس فرنسيس الذي يحتفل به الكاثوليك وشجعني شفيق جبر على الغناء في كاتدرائية القديس باتريك في أمريكا».

فكرة الغناء بالكاتدرائية

وشددت على أنها اقترحت أن تقدم أغاني الكريسماس في الولايات المتحدة الأمريكية باللغة العربية، ووافقوا بالفعل على اقتراحها: «بحب أقدم دايما أقدم الحاجة اللي أنا مش لاقياها».

وأوضحت أن أهم العقبات التي واجهتها كان أن هذا العمل تطوعيا، ولا يوجد فيه مقابل مادي، كما أنهم طلبوا أيضًا أن تُحضر الفرقة الموسيقية على نفقاتها الخاصة، وبالفعل وافقت على ذلك، وأحد الفنانين الموسيقيين من أصدقائها ساعدها على ذلك، ومن المقرر أن تقيم الحفل يوم 25 ديسمبر وسيجري بث الحفل عن طريق موقع «فيسبوك».