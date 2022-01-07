«أتوبيس السعاد» يلتقي أسرة التسبيح: بدأنا تسجيل الترانيم في 2015

قدّم الإعلامي أحمد يونس، الحلقة الجديدة لبرنامجه «أتوبيس السعادة» المُذاع على قناة DMC، من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم في حي القصيرين، للمشاركة في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير من كل عام.

والتقى يونس بأسرة التسبيح، وهي المنوط بها كل ما يخص بالترانيم والتسبيح، وتخدم كل الأنشطة والاجتماعات في الكنيسة، ولديها كورال لكل مراحلة دراسية من الابتدائية وحتى الجامعية، وهناك كورال أمهات، وكورال قدرات خاصة، وكورال للمكفوفين، وفي عام 2011 جرى تأسيس كورال يمثل الكنيسة في المحافل الخارجية.

ويتم اختيار الأفراد المنضمين إلى مختلف فرق الكورال في الكنيسة، وفقا لالتزامهم، ومنذ عام 2011 بدأت أسرة تسبيح في تنظيم حفلات منفصلة، وفي عام 2015 بدأت في تسجيل الترانيم.

كلمات الترانيم لا تخص الديانة المسيحية فقط

وقال أحد أعضاء الفرقة، إن هذه الترانيم لا تخص الديانة المسيحية فقط: «نصلي بكلمات عامة جدا، كل الناس يمكنهم قولها، بنقدم حاجة كل الناس عاوزة تسمعها، وبنشوف الشباب عاوز ايه، وبنحط الكلام عشان يصلي بيه في شكل لحن ومزيكا».

الرئيس يشارك من كاتدرائية ميلاد المسيح

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قدّم من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد، بينما وجه الموجودون التحية له بالتصفيق الحاد والزغاريد.

قال السيسي: «كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا كلنا وخير وأمان ورحمة، بدأنا طريق البناء وعاهدنا فيه ربنا وعهدناكم».