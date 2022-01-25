ترحيب أمريكي بالجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

رحبت الولايات المتحدة، بالجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وقالت واشنطن، إن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان التقى سفراء السعودية والإمارات لمناقشة هجمات الحوثيين، على السعودية والإمارات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «البيت الأبيض»، في بيان، إن السفيرين وساليفان بحثوا الجهود المشتركة لمحاسبة الحوثيين، موضحة أن ساليفان جدد التأكيد على التزام واشنطن بأمن الإمارات والسعودية.

ورحب ساليفان، بالتزامهما بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية، مؤكدا أهمية التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بايدن» يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء أمس الاثنين، إن رئيس البلاد جو بايدن يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي أن هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية تصعيد خطير.

البنتاجون: صواريخ الحوثي كانت موجهة للقاعدة الأمريكية في الإمارات

وأشار برايس، إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين، فيما قال متحدث عن «البنتاجون»، لقناة «العربية» الإخبارية، إن صواريخ الحوثي كانت موجهة للقاعدة الأمريكية في الإمارات، مؤكدا أن منظومة الدفاع الأمريكية تفاعلت مع الصواريخ بشكل فعال.

وكانت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمّه قوله إن كلا من الجيش الأمريكي والإماراتي أطلقا صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الذي شنه الحوثيون.

وكان سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، دعا في وقت سابق، الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ونقلت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن العتيبة تأكيده أن تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات.

وأضاف العتيبة، أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب.

من جانبه، أعربت «رابطة العالم الإسلامي»، عن إدانتها الهجمات الإجرامية التي نفذها الحوثيون، ضد المدنيين والأهداف المدنية في السعودية، والإمارات، وأكّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية التي تستغل التزام «التحالف العربي» بالقيم الإسلامية والإنسانية والتزامه بالقوانين والأعراف الدولية.