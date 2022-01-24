تفاصيل الهجوم الثاني للحوثيين على الإمارات بصواريخ باليستية خلال أسبوع
المنظومة الدفاعية تتصدى للصواريخ دون خسائر بشرية
كتب:
إيمان الكلاف
11:05 ص | الإثنين 24 يناير 2022
منظومة صواريخ دفاعية - أرشيفية
تعرضت العاصمة الإماراتية فجر اليوم، الإثنين، لهجوم جديد من جماعة الحوثي، بعد أسبوع من استهداف مطار أبوظبي بطائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت صاروخين باليستيين استهدفا أبوظبي فجر اليوم، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنّ بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم ينجم عن الهجوم آية خسائر بشرية.
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 24, 2022
وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما #جماعة_الحوثي_الإرهابية تجاه الدولة اليوم الإثنين وتؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة #أبوظبي. pic.twitter.com/Ka5goyXU4C
الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمق الإماراتي والسعودي
فى الشأن ذاته، أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية، «يحيى سريع»، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي على حد تعبيره، موضحًا استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف قاعدة الظفرة الجوية.
نص بيان #عملية_إعصار_اليمن_الثانية والتي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي. pic.twitter.com/vRlr4ycI7P— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 24, 2022
الدفاعات السعودية اعترضت صاروخا باتجاه محافظة ظهران الجنوب
وفى السياق ذاته، أعلنت قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، أنّ الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وأفادت التقارير الأولية بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية، بالمنطقة الصناعية في ظهران الجنوب.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) January 24, 2022
التحالف : سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.#واس_عام
الهجوم على مطار أبوظبي
تجدر الإشارة إلى أنّ مطار أبوظبي، تعرض لهجوم من جماعة الحوثي وهو الهجوم الأول الذى يستهدف العمق الإماراتي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.