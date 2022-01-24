تفاصيل الهجوم الثاني للحوثيين على الإمارات بصواريخ باليستية خلال أسبوع

تعرضت العاصمة الإماراتية فجر اليوم، الإثنين، لهجوم جديد من جماعة الحوثي، بعد أسبوع من استهداف مطار أبوظبي بطائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت صاروخين باليستيين استهدفا أبوظبي فجر اليوم، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنّ بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم ينجم عن الهجوم آية خسائر بشرية.

#عاجل_وام

وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما #جماعة_الحوثي_الإرهابية تجاه الدولة اليوم الإثنين وتؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة #أبوظبي. pic.twitter.com/Ka5goyXU4C — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 24, 2022

الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمق الإماراتي والسعودي

فى الشأن ذاته، أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية، «يحيى سريع»، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي على حد تعبيره، موضحًا استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف قاعدة الظفرة الجوية.

نص بيان #عملية_إعصار_اليمن_الثانية والتي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي. pic.twitter.com/vRlr4ycI7P — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 24, 2022

الدفاعات السعودية اعترضت صاروخا باتجاه محافظة ظهران الجنوب

وفى السياق ذاته، أعلنت قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، أنّ الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وأفادت التقارير الأولية بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية، بالمنطقة الصناعية في ظهران الجنوب.

#عاجل

التحالف : سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 24, 2022

الهجوم على مطار أبوظبي

تجدر الإشارة إلى أنّ مطار أبوظبي، تعرض لهجوم من جماعة الحوثي وهو الهجوم الأول الذى يستهدف العمق الإماراتي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.