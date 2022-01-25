درجة حرارة سانت كاترين اليوم.. 3 تحت الصفر وتجمد مياه الآبار في الجبال

تستمر مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في تسجيل درجات حرارة أقل من الصفر، منذ مطلع الشهر الجاري، ولم تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على السياحة الوافدة بشكل يومي إلى المدينة من أجل تسلق الجبال والاستمتاع بالأجواء الشتوية الباردة وقطع الثلوج التي تغطي القمم الجبلية في جبال كاترين، التجلي، جبل موسى.

درجات الحرارة المنخفضة أثرت على المياه المتدفقة من الجبال وآبار المياه والخزانات الموجودة بالقرب من الجبل، حيث تجمدت المياه طوال الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

درجة حرارة سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن درجة حرارة سانت كاترين فجر اليوم الثلاثاء، 3 درجات تحت الصفر، مشيرا إلى أن هذه الدرجات الأدنى من الصفر سجلتها المدينة منذ أسابيع ومستمرة في تسجيلها طوال فصل الشتاء.

وأوضح أن السياح فوق جبل موسى يبدأون بالنزول عقب مشاهدة شروق الشمس، متوجهين إلى دير سانت كاترين لمشاهدة الدير والآثار التاريخية والدينية الموجودة في الدير الذي يعتبر أحد أهم أديرة العالم وقبلة للحجاج المسيحيين الكاثوليك.

وقال إن أسعار الدليل البدوي ارتفعت وأسعار الجمال بداية من مطلع هذا العام لتصل إلى 450 جنيها للدليل، 400 للجمال.

استقرار الأحوال الجوية في جنوب سيناء

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن الأحوال الجوية في المحافظة مستقرة بشكل عام ولم تسقط أي أمطار أو سيول هذا الأسبوع، ولم تتأثر جنوب سيناء بالمنخفض الجوي الحالي، موضحا أن المحافظة مستعدة لمواجهة الأمطار والسيول طوال فصل الشتاء.