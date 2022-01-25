«أوميكرون» يصبح السلالة المهيمنة في كوريا الجنوبية رسميا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، رسميا، أن «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أصبح السلالة المهيمنة في البلاد، بعد 52 يوما من الإبلاغ عن أول إصابة بالمتحور.

كوريا الجنوبية تسجل 8571 إصابة بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية الكورية، 8571 إصابة بـ«كورونا» مدفوعة بالتفشي السريع لـ«أوميكرون»، وذكرت وكالة أنباء«يونهاب» الكورية الجنوبية، أن هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية، 8000 حالة، منذ الإبلاغ عن أول إصابة بـ«كوفيد 19» في 20 يناير من العام قبل الماضي 2020.

وقالت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، إن البلاد سجلت 23 حالة وفاة بـ الفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 6588 حالة وفاة.

وارتفعت إصابات كورونا حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 355624103 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5623215 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من «كوفيد 19» إلى 282296276 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 864203 حالة وفاة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، 222235 إصابة ‏جديدة، و545 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70641725 حالة، فيما وصلت حصيلة ‏الوفيات إلى 864203 حالة وفاة.

عربيا، سجلت موريتانيا، أمس الاثنين، 126 إصابة جديدة بـ الفيروس، و5 وفيات، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 57480 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 932 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 51029 حالة

وفي سوريا، سجلت وزارة الصحة، 44 إصابة بـ«كورونا» و3 وفيات، ليصل مجموع الإصابات بـ«كورونا» إلى 51029 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2971 حالة.

وقالت الوزارة السورية، إنها سجلت شفاء 295 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 36498 حالة.

ومن أجل وقف انتشار متغير أوميكرون، ستنفذ وكالة الصحة العامة نظاما جديدا للاستجابة للفيروس بدءا من الأربعاء، بشكل يركز على الاكتشاف المبكر والعلاج للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسيخضع من يقعون في فئة المجموعات غير عالية الخطورة لاختبار المستضد السريع، بينما سيخضع من يقعون في الفئة الأكثر عرضة للخطر لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وسيتم خفض فترة الحجر الصحي لمرضى كوفيد الملقحين إلى 7 أيام، من 10 أيام حاليا. ولن يضطر من تم تلقيحه عند التعامل عن كثب مع مرضى كوفيد للخضوع لعزل إجباري، ولكن سيخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بعد حوالي أسبوع من الاتصال الأولي.