«كوريا الجنوبية» توسع نطاق اختبارات كورونا وتقلل فترة الحجر الصحي

قالت وكالة أسوشيتد برس، إنّ كوريا الجنوبية تعتزم توسيع نطاق الاختبارات السريعة لفيروس كورونا، وتقصير فترة الحجر الصحي ضمن خطة تتضمن إعادة هيكلة طريقة تعاملها مع الجائحة، مع زيادة أسرع من المتوقع في الإصابات بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

وبحسب تقرير الوكالة، جاء ذلك مع تسجيل كوريا 7513 إصابة جديدة اليوم، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات حاجز السبعة آلاف حالة، ويقترب من أعلى معدل في يوم واحد خلال ديسمبر الماضي، عند سجلت البلاد 7848 إصابة بسبب المتحور دلتا.

أكثر من 10 آلاف إصابة يوميا

وقال بعض الخبراء إنّ كوريا قد تشهد قفزات يومية تصل لأكثر من عشرة آلاف إصابة أواخر هذا الأسبوع، وقد تتسارع وتيرة انتشار العدوى بشكل أكبر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي تشهد عادة سفر ملايين الكوريين في جميع أنحاء البلاد للقاء أقاربهم.

وحل أوميكرون الآن محل دلتا، وبات المتحور الأكثر انتشارا في كوريا الجنوبية، بعد أن تسبب في أكثر من 50 بالمائة من الإصابات خلال الأسبوع الماضي، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

تقليل فترة الحجر الصحي

ونقل التقرير عن «جيونج أون كيونج»، مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، خلال مؤتمر صحفي: «اعتبارا من بعد غد، سنقلل فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعد حصولهم على التطعيم بشكل كامل من عشرة إلى سبعة أيام، ولن يخضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات، والذين على اتصال وثيق بمصابين للحجر الصحي، لكن سيطلب منهم إبلاغ المسؤولين عن حالتهم الصحية اليومية قبل إجراء الاختبار في غضون ستة أو سبعة أيام».

بينما قال مسؤولون إنّ تخفيف قيود الحجر الصحي أمر لا مفر منه ضمن محاولات منع حدوث انفجار في حالات أوميكرون، ومنع وقوع اضطراب كبير في أماكن العمل والخدمات العامة من خلال إخضاع أعداد كبيرة للحجر الصحي.