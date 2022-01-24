إكليل زهور على النصب التذكاري بالأقصر بمناسبة عيد الشرطة الـ70

بدأت محافظة الأقصر احتفالاتها بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، حيث وضع كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة، والمقام بجوار ميدان الملك عبدالله، شمال محافظة الأقصر، تزامنًا مع عيد الشرطة المصرية، والذي يوافق غدًا 25 من يناير، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية وكذلك الرقابية والتنفيذية، وعدد من قيادات القوات المسلحة بمحافظة الأقصر.

عزف موسيقى السلام الوطني

وقبل البدء في وضع إكليل الزهور، عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني، وتمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار من شهداء الشرطة والجيش.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عن تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة في مختلف النواحي، وضبط الشارع والخارجين عن القانون، وعن اعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم، ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص، بجانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

مراسم وضع إكليل الزهور

شارك في مراسم وضع إكليل الزهور كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ولواء أ.ح طارق قطب، قائد الفرقة 15، ولواء طيار أ.ح أحمد مسلم، قائد المنطقة الجوية الجنوبية، فضلا عن اللواء علاء الطوخي، حكمدار الأقصر، كما شارك العميد أ.ح إيهاب بكري، المستشار العسكري، وكذلك السكرتير العام للمحافظة، محمد عبدالفتاح آدم، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والرائد أحمد عاصم، مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الأقصر، والنقيب سيف شهاب، وكيل القسم، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المدن، ونيافة الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، مع وفد من الكنيسة.