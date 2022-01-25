إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بمطروح

أصيب 5 مواطنين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين في منطقة العلمين على طريق «مطروح – الإسكندرية» الساحلى الدولى، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى إجلاء جميع المصابين ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين بحادث مطروح لمستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي جميع المصابين، وجرى التعامل معهم بشكل عاجل من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارىء وخضوعهم للفحوصات الطبية الشاملة من أشعة وتحاليل، وتقديم العلاج اللازم لهم.

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وضباط من الإدارة العامة للمرور لفحص الحادث وجارى التعرف على أسباب وملابسات وقوعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيق.