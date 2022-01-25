9 معلومات مهمة عن عقار مولنوبيرافير.. أول دواء فموي لعلاج كورونا

نجحت وزارة الصحة والسكان، في الحصول على عقار «مولنوبيرافير»، والمصنّف على أنّه أول عقار فموي لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، لتصبح مصر أول دولة أفريقية وعلى مستوى الشرق الأوسط تحصل على العقار الجديد.

معلومات عن عقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا

وترصد «الوطن» ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها، معلومات عن عقار مولنوبيرافير المخصص لعلاج كورونا، بحسب بيان عن وزارة الصحة، وهي كما يلي:

1. تتولى 5 شركات مصرية تصنيع العقار وتوفيره في السوق المصري.

2. حصل عقار مولنوبيرافير حاصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من FDA «هيئة الغذاء والدواء الأمريكية».

3. حصل عقار مولنوبيرافير على ترخيص من الـEMA وكالة الأدوية الأوروبية.

4. أول دواء في شكل كبسولات يؤخذ عن طريق الفم، لعلاج الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بكورونا.

5. أنتجت الشركات المحلية 25 ألف عبوة من العقار حتى الآن.

6. مصر بها مواد خام تكفثي لإنتاج وتصنيع نحو 150 ألف عبوة أخرى من العقار.

7. من المقرر ضمّ مولنوبيرافير إلى بروتوكول علاج مرضى كورونا، طبقا لرؤية اللجنة العلمية.

8. عقار مولنوبيرافير سيتم توفيره فقط فى المستشفيات، لعلاج مرضى كورونا.

9. لن يُطرح العقار للبيع الصيدليات، واستخدامه يكون تحت إشراف طبي كامل.

وكان الدكتور جورج ماهر، المدير التنفيذي لشركة «إيفا فارما»، قال في تصريحات سابقة، إنّ «إيفا فارما» إحدى الشركات الوطنية الحاصلة على رخصة إنتاج دواء «مولنوبيرافي»، وأنّهم نجحوا بالفعل في تصنيع المادة الفعالة، وأنّ خطوط الإنتاج تعمل وفقا للمعايير العالمية لتصنيع الدواء، كما أنّ مولنوبيرافير سيكون متاحا للتصدير للدول الأفريقية والعربية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أمس، عن خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين حتى اليوم إلى 345774، كما سجلت الوزار 1651 إصابة جديدة بالفيروس المستجد.