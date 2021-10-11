شركة أمريكية تطالب باعتماد أقراص «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا

طلبت شركة صناعة الأدوية «ميرك» الأمريكية من إدارة الغذاء والدواء«FDA» استخدام أقراص «مولنوبيرافير» في العلاج ضد جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها تمثل سلاحًا جديدًا في التصدي لفيروس كورونا، ويسهل استخدامه من خلال الفم، حسب تقرير جرى نشره على «medicalxpress».

موعد السماح باستخدام عقار «مولنوبيرافير»

وأكدت الشركة أنه إذا جرى الموافقة على استخدام تلك الأقراص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سيكون متاحًا خلال أسابيع، وستكون هذه أول الأقراص المستخدمة في علاج كورونا، وتطالب «ميرك» جميع العلاجات الأخرى المدعومة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ضد المرض حقنة وريدية.

العقار يساعد في الحد من تفشي المرض في البلدان الفقيرة

وتابعت: يمكن للحبوب المضادة للفيروسات التي يمكن للناس تناولها في المنزل، لتقليل أعراضهم وتسريع الشفاء أن تثبت أنها رائدة، وتقلل من عبء الحالات المتزايدة على مستشفيات عزل، وتساعد في الحد من تفشي المرض في البلدان الفقيرة ذات أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة، كما أنه سيعزز النهج ذي الشقين تجاه الوباء، والعلاج عن طريق الأدوية والوقاية في المقام الأول من خلال التطعيمات، كما ستقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بفحص بيانات الشركة حول سلامة وفعالية عقار مولنوبيرافير، قبل اتخاذ قرار.

الفئات التي لها أولوية في استخدام تلك العقاقير

قالت شركة Merck وشريكتها Ridgeback Biotherapeutic إنهما طلبا على وجه التحديد من هيئة الدواء والغذاء منح استخدام طارئ للبالغين المصابين بفيروس كورونا الخفيف والمتوسط، والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد أو دخول المستشفى، هذه هي الطريقة التي يجرى بها استخدام عقاقير مولنوبيرافير.

تأثير حبوب «مولنوبيرافير» على المصابين

قال الدكتور نيكولاس كارتسونيس، نائب الرئيس الأول في وحدة الأمراض المعدية في شركة ميرك، إن القيمة في الحبوب أنها أداة قوية للغاية لإضافتها إلى صندوق الأدوات لتقليل المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك تقي من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن حبوب «مولنوبيرافير» خفضت دخول الأشخاص المصابين المستشفيات والوفيات بمقدار النصف بين المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض المبكرة لفيروس كورونا. وهذه النتائج قوية لدرجة أن خبراء طبيين مستقلين يراقبون التجربة.

السيطرة على موجات العدوى المستقبلية

وأشار إلى أن الآثار الجانبية كانت متشابهة بين المرضى الذين حصلوا على الدواء وأولئك في مجموعة الاختبار الذين تلقوا حبوبا وهمية، لكن شركة Merck لم تفصل علنا أنواع المشكلات المبلغ عنها، والتي ستكون جزءًا أساسيا من مراجعة إدارة الغذاء والدواء، ويواصل المسؤولون الأمريكيون دفع اللقاحات باعتبارها أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا، ستكون الأقراص الفعالة ضرورية للسيطرة على موجات العدوى المستقبلية.