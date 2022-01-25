لجنة لمعاينة مواقع تجميع مياه الصرف: لخدمة زوار مسار العائلة المقدسة

ترأس اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، لمناقشة قرارات اللجنة العليا للمياه، ونتائج زيارة اللجنة الوزارية والوقوف على الوضع الحالي للآبار الارتوازية؛ وأهم إجراءات الشركة تجاه تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمياه.

سحب دوري لعينات مياه من الآبار الارتوازية

ناقش الاجتماع أهم إجراءات الشركة في سحب العينات الدورية للمياه من الآبار الارتوازية، وفقاً لقرارات اللجنة العليا للمياه، وأهم المقترحات المقدمة التي من شأنها تقديم حلول لمصرف المعابدة الزراعي، الذي يصب بالقرب من محطة مياه المعابدة الجديدة الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري بطاقة إنتاجية 31 ألف م3 /يوم، لخدمة مركز أبنوب، ودراسة سبل معالجة الحمأة بيئياً للمتبقي من مجمع محطات معالجة الصرف الصحي بخلاف محطة المعالجة طاقة 70 ألف م3/يوم، والجاري عمل إحلال وتجديد بها لرفع كفاءتها التصميمية من 70 ألف م3/يوم إلى 105 آلاف م3/يوم، وتحسين كفاءة السيب النهائي بإضافة فلتر قرصي، وتطوير نظام المعالجة إلى معالجة ثلاثية.

كما جرى التأكيد على معاينة لجنة صحة البيئة لمواقع محطات رفع الصرف الصحي بمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقرى دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، الذي يضم 3 محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية)، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه، تخدم 8 آلاف نسمة، فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

الملفات الصحية والبيئية للمحطات المستجدة

واختتم الاجتماع بمناقشة إجراءات الشركة بخصوص الملفات الصحية والبيئية للمحطات المستجدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد زين العابدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور وحيد مصطفى مدير الطب الوقائي بأسيوط، والعميد حاتم محمد فرغلي رئيس قسم شرطة المسطحات بأسيوط، والمهندسة هالة محمود فرغلي محمد مدير إداراة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتورة مرام علي عبدالمالك مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة حنان جلال الخطيب مدير إدارة المعامل المركزية بأسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة بأسيوط، والكيميائي إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة.