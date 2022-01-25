بعد تحذير الأرصاد.. هل يمنح قانون العمل إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية؟

تحذيرات عديدة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية، للمواطنين، على مدار الأيام الماضية، من موجة البرد الشديدة التي تشهدها مصر، وتصل لذروتها الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع وصول العاصفة «هبة» للبلاد، لذا شهدت محركات البحث، الكثير من التساؤلات، بشأن إمكانية الحصول على إجازة غدا.

وتساءل المواطنون بشأن وجود أي مواد في قانون العمل المصري، تتيح للموظفين في الجهات المختلفة الحصول على إجازة غدا الأربعاء، من أجل تجنب الأمطار والطقس السيئ، والمكوث داخل المنازل.

- قانون العمل وحالات الطقس السيئ

يتضمن قانون العمل المصري العديد من حقوق وواجبات جهة العمل والموظفين، بجانب تحديد الإجازات، لكن أي منها لا تتضمن «التغيب عن العمل بسبب حالة الطقس»؛ إذ أوضح القانون أنه يوجد أنواع متعددة من الإجازات مدفوعة الأجر كاملا، هي «الحج، المرضية، إجازة سنوية، إجازة دراسة».

- الإجازة المرضية

يحق للعامل الحصول عليها، مدفوعة الأجر، إذا كان يعاني من أي مرض، ويحتاج إلى رعاية طبية، بعد صدور تقرير طبي من الجهة الطبية المعالجة له.

- إجازة امتحانات

يحق للعامل طلب الحصول عليها، إذا كان طالبا في أحد الجهات العلمية، وأن تكون طبيعة دراسته متعلقة بعملها داخل المؤسسة، وبشرط أن يجرى إبلاغ جهة العمل بموعد الامتحانات قبلها بـ10 أيام على الأقل، وتكون مدفوعة الأجر كاملا.

- إجازة «أداء الشعائر المقدسة» مثل الحج

تكون لمدة 30 يوم مدفوعة الأجر، ومرة واحدة فقط، بعد مرور 5 أعوام على عمل الموظف في المنشأة.

يحق للعامل الذى مرّ على عمله في المنشأة 5 أعوام من تاريخ تعاقده، الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة 30 يوما لأداء فريضة الحج، أو أخرى مقدسة.

- إجازة سنوية

- تكون من حق العامل، ومدفوعة الأجر بالكامل من جهة العمل، وهي ليس لها أي علاقة بالإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة، أو الأعياد، أو الراحات الأسبوعية.

- يحصل العامل على 15 يوم إجازة سنوية في أول سنة من تعاقده مع المنشأة، وتصبح 21 يوما مع بداية العام الثاني، في حين أنه يحصل على 30 يوما بعد مرور 10 سنوات على تعاقده.

- يحق للعامل الذي تجاوز سن الـ50 عاما، أن يحصل على إجازة سنوية 45 يوما.

الحصول على إجازة بسبب «سوء الاحوال الجوية»

من جانبه، أكد المحامي بالنقض ياسر أحمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي مادة في قانون العمل، تمنح العامل الحق في الحصول على إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية، بل يحق له فقط في حالة عدم رغبتة بالذهاب إلى العمل الحصول على إجازة اعتيادية.

وأشار المحامي إلى أنه إذا كانت سوء الأحوال الجوية تستدعي عدم خروج المواطنين من منازلهم، الدولة ذاتها تصدر قرارات رسمية بالإجازة، مثلما حدث منذ عدة أسابيع من جانب المحافظين، بإعطاء إجازات في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.