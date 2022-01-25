إحالة أوراق 3 لصوص بالفيوم للمفتي.. سرقوا محلا وقتلوا صاحبه

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحكيم عبد الواحد، ومحمد سعد أحمد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم بسرقة محل بقالة وقتل صاحبه والشروع في قتل ابنه ونجل شقيقه حينما حاولوا التصدي لهم، وذلك في القضية رقم 15430 جنايات مركز سنورس لسنة 2021 والمقيدة برقم 1876 كلي الفيوم.

3 لصوص سرقوا محلا وقتلوا صاحبه

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2020، حينما سرق كل من أحمد.ر.ع.م، 36 سنة، وأحمد.م.م.ط وشهرته أبو ياسر، 35 سنة، فلاح، وشعبان.ع.ر.م، 40 سنة، عامل، محل بقالة بقرية أبهيت الحجر بنطاق مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، إلا أنّ صاحب المحل شعر بهم وهرع مسرعاً هو وابنه ونجل شقيقه، لمطاردة اللصوص الثلاثة، فأطلق المتهمون الثلاثة النيران عليهم، ما أسفر عن قتل صاحب المحل وإصابة الآخرين.

النطق بالحكم بجلسة الثالث من فبراير

وقال المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس محكمة جنايات الفيوم، خلال النطق بالحكم، إنّه سيتم النطق بالحكم النهائي على المتهمين الثلاثة في جلسة الثالث من فبراير عقب ورود رد المفتي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل وسرقة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

ونص الاتهام على أنّ «المتهمين قتلوا المجني عليه سيد محمود عبد الحليم محمود عمداً من غير سبق أو ترصد حيث أطلق الأول والثالث عياراً نارياً صوبه من أسلحتهما النارية حينما شاهدهم يسرقون محله التجاري قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، وشرعوا في قتل المجني عليهما محمد سيد محمود عبد الحليم، ومحمود جمال محمود عبد الحليم، عمداً قاصدين إزهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما إلا أنّه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج».

سرقوا منقولات ومبالغ مالية

وجاء في نص الاتهام، أنّ «المتهمين الثلاثة سرقوا المنقولات من داخل محل البقالة، كما أنّهم سرقوا مبلغاً مالياً من داخل المحل، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص»، وبالعرض على النيابة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.