العثور على جثة ربة منزل مذبوحة بمنزلها في ظروف غامضة بالفيوم

حالة من الفزع والرعب سيطرت على أهالي منطقة قحافة، بنطاق مركز شرطة الفيوم، مساء اليوم الاثنين، بعد عثورهم على جثة ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل منزلها، في ظروف غامضة، حيث تساءل الأهالي عن سبب وفاتها، وهل قتلت أم انتحرت، فيما أبلغت أسرتها الشرطة التي حضرت على الفور، وفرضت كردونا أمنيا، على مسرح الجريمة، واستدعت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالعثور على جثة ثلاثينية مذبوحة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شمال منطقة قحافة بمحيط مسجد الصعايدة، بنطاق المركز، بعثورهم على جثة ربة منزل ثلاثينية، مذبوحة داخل منزلها.

الشرطة تنتقل لمسرح الجريمة

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وعثروا على جثة ربة منزل تدعى «منال. م»، 35 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وغارقة في دمائها.

وعلى الفور تم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، لحين الانتهاء من رفع البصمات ومعاينة الأدلة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.