وزير التعليم يخفض رسوم امتحانات الثانوية العامة لطلاب المدراس الدولية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن يتم تحصيل رسوم الامتحانات الخاصة بطلاب السنة النهائية بالمدارس الرسمية الدولية أسوة بما يتم تحصيله من طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بتعديل القرار الوزاري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام /الفني» للعام الدراسي 2021/2022.

التعليم: 15 جنيها رسوم الامتحانات و285 مقابل خدمات

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إن رسوم الامتحانات ستكون 15 جنيها و285 جنيها مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات، بدلا من 1500 جنيه من كل مادة من مواد الهوية القومية للمدارس الدولية الخاصة والواردة بالقرار الوزاري رقم 119 بتاريخ 23/8/2021.

إتاحة بيانات الطلاب من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني

وقالت وزارة التعليم، للمديريات التعليمية إنه سوف تتاح بيانات الطلاب من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد لتحصيل تلك الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسن سير العمل بالمدارس الرسمية الدولية والتي تتوسع الوزارة في إنشائها سنوياً، وحفاظاً على النجاح الذي تحمله هذه النوعية من المدارس.

اليوم.. بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، اليوم الثلاثاء 25 يناير، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط لطلاب الصف الثالث الثانوي ، لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، مؤكدة أن يوم 24 فبراير المقبل آخر موعد لتسجيل الاستمارة لطلاب الصف الثالث الثانوي.