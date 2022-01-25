«التعليم»: ربط استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022 بسداد المصروفات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب الصف الثالث الثانوي، مؤكدة أنه يجب على الطلاب عند ملئ الاستمارة وطباعتها امتلاكهم البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بهم وإن لم يكن لديهم بريد إلكتروني يمكنهم الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس 24 فبراير

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بضرورة التدقيق في ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة واستيفائها طبقاً للتعليمات الخاصة بها، موضحة أن أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 24 فبراير المقبل، مؤكدة أنّ ذلك يأتي في إطار الاستعدادات المكثفة قبل انطلاق الامتحانات.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يشترط لكتابة استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022 أن يكون الطالب مسدداً للمصروفات الدراسية وقسط تأمين التابلت، موضحة أن الطالب يرفق وصل سداد المصروفات وتأمين التابلت مع الاستمارة عند تسليمها للمدرسة.

ضرورة سداد رسوم الامتحانات وتأمين التابلت

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أنّ كتابة استمارة الثانوية العامة يستوجب تسديد المصروفات الدراسية ورسوم الامتحانات وتأمين التابلت، والاحتفاظ بأصول الإيصالات وصورة منها مع طابع دعم المشروعات التعليمية وشهادة ميلاد حديثة وبطاقة شخصية وصورة منها بالإضافة إلى صورة بطاقة ولي الأمر.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة تشمل عددا من الصور الشخصية للطالب وطباعة الاستمارة الإلكترونية بعد مراجعتها جيداً، موضحة أن جميع الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها في «دوسية» وتسليمه للمدرسة عقب انتهاء التسجيل الإلكتروني.

«عبده»: كتابة الاستمارة الورقية يتم عقب انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن كتابة استمارة الثانوية العامة 2022 تشترط سداد الطالب للمصروفات الدراسية طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أنّ كتابة الاستمارة الورقية يتم عقب انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنّ الإدارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع مدارس المرحلة الثانوية للوقوف على إتباعها لكافة التعليمات الخاصة بكتابة الاستمارة الثانوية، موضحاً أنه غير مسموح لأي مدرسة استلام الاستمارة دون استيفاء الطالب كافة الأوراق المطلوبة سواء إيصال سداد المصروفات الدراسية أو الصور الشخصية.