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«التعليم» تعلن رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب:

أميرة فكري وكريم روماني
11:52 م | الإثنين 24 يناير 2022
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022 منذ دقائق، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بتسجيل البيانات بدقة وملء البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

طرق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022

-الدخول على رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة.

-الضغط على كلمة «تسجيل الدخول».

-كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت جميع المديريات والإدارات التعليمية، ومديري مدارس المرحلة الثانوية، بفتح الموقع الإلكتروني، لإتاحة تسجيل طلاب الثانوية العامة للإستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2022، أي طلاب الصف الثالث الثانوي، مع حفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب على الموقع الإلكتروني، الخميس الموافق 24 فبراير المقبل. 

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