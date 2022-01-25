الصحة: عقار مونلوبيرافير يستخدم لعلاج إصابات كورونا المتوسطة والبسيطة

قال الدكتورحسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عقار مونلوبيرافير يستخدم لعلاج حالات الإصابة بكورونا البسيطة والمتوسطة فقط، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن عقار مونلوبيرافير سيجري توفيره داخل كل المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا، ويحصل عليه المريض خلال أول 5 أيام من الإصابة.

عقار مونلوبيرافير يرفع معدلات الشفاء من كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عقار مونلوبيرافير يسهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن الفيروس، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل العقاقير الجديدة التي طرحتها شركات الأدوية المختلفة وكذلك اللقاحات، في إطار حرص الدولة على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن ارتفاع إصابات كورونا يعود إلى انتشار متحور أوميكرون بشكل كبير ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وأعراضه تشبه نزلات البرد، وعلى المصابين بنزلات البرد في الفترة الحالية الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 5 أيام، لحين التأكد من الإصابة بكورونا من عدمه، لافتا إلى توفير كل أدوية علاج كورونا بجميع المسشتفيات.

اللقاحات تعمل على تخفيف الأعراض

ودعا المواطنين، للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة لمواجهة فيروس كورونا بل تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة أو متوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن اللقاحات هي الأداة الوحيدة التي تحمي من وفاة المصابين بكورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.