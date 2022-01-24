«الصحة»: استخدام «مولنوبيرافير» لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات فقط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عقار «مولنوبيرافير» الذي وافقت عليه هيئة الأدوية المصرية يعالج الحالات المتوسطة لفيروس كورونا والمعرضين للإصابات الشديدة، لافتا إلى أن العقار حاصل على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وخضع للفحص والدراسة منذ 8 أشهر.

25 ألف عبوة

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين: «مولنوبيرافير سوف يستخدم فقط في المستشفيات، لأنه مازال في مرحلة الاستخدام الطارئ، والمراقبة الطبية، وهو ليس بديلا لـ(الريديمسفير)، وكلما كان لدينا أدوية أكثر كان لدينا أسلحة أكثر في مواجهة المرض».

وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان: «اللجنة أضافت مولنوبيرافير على البروتوكول وهو علاج فموي، ويوجد منه 25 ألف عبوة جاهزة للتوزيع.. ومصر أول دولة في المنطقة تستعمله، ورابع دولة في العالم بعد بريطانيا وأمريكا والهند».

وعن الإجراءات الاحترازية خلال أداء الامتحانات الجامعية، قال إن «امتحانات الجامعات أوشكت على الانتهاء، ونسب الحضور تخطت 95%، ولا يوجد انتشار لفيروس كورونا، وهناك حرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية في قاعات الامتحانات، وبنتكلم بشكل واضح مع الناس لتوعيتهم، والفترة دي هتشهد مزيد من التشديد على الإجراءات الاحترازية في المصالح الحكومية».

دواء عن طريق الفم

يذكر أن الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أكدت أن مصر تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تصنع هذا الدواء، الذي سيسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، والإسراع من عملية شفائهم.

وذكرت أن المستحضر عبارة عن كبسولات تُؤخذ عبر الفم، وأنه سيتوفر داخل المستشفيات فقط في أولى مراحل استخدامه بمصر، وذلك حتى لا يُساء استخدامه خارج المستشفيات.