محافظ القليوبية: بدء تطوير سور السكك الحديد بشارع سعد زغلول في بنها

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لسرعة البدء في تطوير سور السكك الحديدية بميدان سعد زغلول، في بنها بحضور الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وحمادة هلال نائب رئيس مدينة بنها والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الإدارة الهندسية بمدينة بنها، والمهندسة شيماء السيد مدير ادارة الاشغالات بالسكة الحديد والمهندس سيد صابر ممثل شركه MOT، وعدد من المسؤولين بشركة السكك الحديدية بمدينة بنها،واسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات ومحمد فوزي مدير المكتب الفني بالمحافظة

تصميمات قياسية للتطوير

جاء ذلك للاتفاق على أنسب الطرق الفنية والمالية والتصميمات القياسية لتطوير سور السكك الحديدية بصورة تليق بشارع سعد زغلول في بنها، والذي يعد من أهم الشوارع التجارية والحيوية بمدينة بنها عاصمة القليوبية.

الاتفاق على التصميمات

وحث محافظ القليوبية جميع الحضور من المسؤولين بسرعة الاتفاق على التصميمات والألوان بالمواصفات القياسية المطلوبة، للبدء في تطوير سور السكك الحديدية في أقرب وقت، منسقا مع عميد كلية الفنون التطبيقية وعميد كلية التربية النوعية ببنها والمسؤولين، بأن يكون تطوير هذا السور بهذا الشارع الحيوي بداية للتطوير في المدينة، لتمتد يد التطوير والتجميل بعد ذلك لمداخل ومخارج مدينة بنها الرئيسية بصورة حضارية تليق بعاصمة محافظة القليوبية.