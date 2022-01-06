«جامعة بنها»: نحرص على تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة لائقة للمرضى

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على تطوير المستشفى الجامعي باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي، وواجهة الجامعة لدى المجتمع، من خلال تقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى التي لا تخدم القليوبية فقط، بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس جامعة بنها على هامش جولة تفقدية أجراها بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وذلك بحضور الدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر، مدير المستشفى.

تفقد المرحلة الثانية لمشروع الكبسولات الجراحية

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة للمرحلة الثانية للعمليات الموحدة بعدد 7 كبسولات جراحية بالخدمات، والتي تتم طبقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، كما تفقد وحدات العناية المتوسطة، بالإضافة إلى تفقد أعمال التجديدات بالجناح الاقتصادي بالمستشفى.

كما شملت الجولة أيضا تفقد مركز العيون من وحدات وعمليات وعيادات، والتقى رئيس الجامعة بعدد من المرضى واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تطوير أداء المستشفيات الجامعية

وقال الدكتور جمال سوسة إن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التجديدات بها، من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى.

وأشار رئيس الجامعة أن قطاع المستشفيات الجامعية وما يشهده من أعمال تطوير يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، لدعم وتطوير القطاع الصحي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وحرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير الأداء ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.