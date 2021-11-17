جامعة بنها تبحث تطوير استديو تعليمي لتدريب طلاب الكليات

اجتمع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مع مجلس إدارة استديو جامعة بنها التعليمي، أمس، لمناقشة تطورات العمل والتجهيزات الخاصة بالاستديو قبل إطلاقه وافتتاحه الرسمي.

وخلال الاجتماع وجَّه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التقنية الحديثة المتوفرة بالاستديو في خدمة الطلاب والعملية التعليمية من خلال إنتاج مواد تعليمية تفاعلية وبثها إلكترونيًا تطبيقًا لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

وأوضح «سوسة» أن الاستديو مجهز بوحدات التصوير والمونتاج الحديثة اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على إنتاج موادهم المرئية والسمعية بشكل رقمي احترافي، والمساعدة في تدريب الطلاب، وتنمية مواهبهم، ومهاراتهم، وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم.

الاستديو نقلة نوعية لتدريب الطلاب

واستكمل الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، أن الاستديو سيكون نقلة نوعية في مجال التدريب العملي لطلاب الجامعة، حيث سيوفر فرصة للتفاعل مع الطلاب، وتدريبهم، وتعليمهم بأحدث الأجهزة والأدوات المستخدمة في المجال الإعلامي، ما سيساهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل احترافي.

نائب رئيس الجامعة يتفقد الاستديو الجديد

من جانبه، تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، استديو الجامعة، بصحبة عدد من القيادات الجامعية لمتابعة التركيبات النهائية لأجهزة الاستديو، وضمان توفير أحدث المعدات والتقنيات الحديثة بالاستديو قبل افتتاحه رسميًا، موضحًا أن الاستديو سيعمل على إنتاج العديد من البرامج التعليمية المختلفة المرتبطة بمقررات دراسية أو برامج تدريبية لخدمة ومساعدة الطلاب، مشيرًا إلى أن الاستديو لن يقتصر دوره على إنتاج المواد المرئية والمسموعة فحسب إنما سيتم عقد دورات وبرامج تدريبية شاملة للراغبين فى تنمية مهاراتهم في المجال الإعلامي من خلال استقدام أفضل الخبراء لتدريب طلاب الجامعة.