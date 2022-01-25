«النواب» يحيل 7 قوانين للجان المختصة بينها المخدرات والعقوبات

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس، ومن بينها قانوني مكافحة المخدرات، والعقوبات.

وجاءت مشروعات القوانين المحالة على النحو التالي: مشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، ومشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قـانون مقدم من النائب عصام العمدة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات، كما أحيلت المشروعات الثلاثة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

كما أحيل مشروع قـانون مقدم من النائب جمال السعيد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة.

وأحيل مشروع قانون مقدم من السيد النائب عبد المنعم أمام و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية.

تعديلات قانون الرياضة

وتضمنت الإحالات مشروع قـانون مقدم من السيد النائب خالد بدوي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي.

ومشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة أية مدني و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة.