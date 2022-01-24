«نقل النواب» ترجئ مناقشة مشروع قانون عن بناء وتطوير محطة حاويات بدمياط

أرجات لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد، في اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر1» بميناء دمياط، لبعض الأخطاء القانونية بين العقد والقانون.

ملاحظات من قسم التشريع والفتوى

وقال النائب المستشار علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في بيان، إن مشروع القانون عليه ملاحظات من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ولابد أن يتم الرد عليها قبل بدء مناقشة مشروع القانون.

وأكد المستشار علاء عابد، أن اللجنة لديها 31 ملاحظة على مشروع القانون، بالإضافة لملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، موضحا أنه من الأهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل قانوني حرصا على مصلحة الأجيال القادمة ولا يكون به عوار لأننا جميعا هنا في خدمه الشعب المصري.

ومن جانبها أكدت هدى عطية، مساعد وزير النقل، للنقل النهري، مدى أهمية مشروع القانون لمصر، وللأجيال القادمة، وأنه تم استيفاء جميع الأوراق وتم إرسالها لمجلس الوزراء، وسيتم إرسالها للجنة بخطاب رسمي.

توصيات لجنة النقل

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة الرد على الملاحظات التي ذكرتها اللجنة، وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون.

وأكد المستشار علاء عابد خلال اجتماع اللجنة على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز المشروعات في ظل التطوير الكبير للموانئ في مصر ضمن بناء مصر الحديثة والتي تسابق فيها مصر وقائدها عبد الفتاح السيسي الزمن لإنجاز مشروعات خلال سنوات قليلة.

وأوضح، بينما كانت المشروعات التي أنجزت تحتاج لعشرات السنين في دول أخرى وذلك لوجود إرادة سياسية لبناء نهضة وتنمية مستدامة تستمر لسنوات طويلة وتحتاج إلى بنية أساسية قوية تساعد الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي.