فحص أوراق إجابة منتحل صفة اللاعب مصطفى محمد: «حل 3 امتحانات مكانه»

فحصت الجهات الأمنية أوراق الإجابة لشاب أداء الامتحانات بدلًا من لاعب المنتخب الوطني مصطفى محمد، داخل إحدى لجان الفرقة الثانية بالمعهد العالي في شبرامنت، بعد إلقاء القبض عليه، أمس، بمركز شرطة أبو النمرس.

اعترافات منتحل صفة لاعب مصر

واعترف الشاب، خريج كلية الآن، أنه أدى الامتحان في ثلاثة مواد بدلًا من زميله اللاعب مصطفى محمد المتواجد حاليًا برفقة بعثة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

أقوال المتهم والشهود

واستمعت جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة، لأقوال الشاب المنتحل صفة اللاعب بالمعهد، وعدد من العاملين به، لكشف ملابسات الواقعة وكيفية دخول الشاب المتهم لأداء الامتحان بدلًا من اللاعب، بجانب كشف إذ كان قد أدى الامتحان بدلًا منه في مواد دراسية أخرى هذا العام أم لا.