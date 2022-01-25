اعترافات شاب أدى الامتحان بدلا من اللاعب مصطفى محمد: «صاحبي بيمثل مصر وبنقذه»

اعترف الشاب الذي أدى الامتحان، بدلًا من لاعب المنتخب الوطني مصطفى محمد، بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بالأمس متلبسًا داخل لجنة امتحان الفرقة الثانية بالمعهد العالي بشبرامنت التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.

وكان الشاب يؤدي الامتحان، منتحلًا صفة لاعب المنتخب المتواجد الآن في الكاميرون، ضمن الفريق المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

اعترافات منتحل شخصية لاعب المنتخب الوطني

وقال الشاب، إنه خريج كلية الآداب وكان يحاول إنقاذ صديقه حتى لا يرسب في الامتحان: «كنت عايز أنقذه لأنه دلوقتي بيمثل مصر في البطولة وكان عليه امتحان».

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغًا بالأمس من المسؤولين بالمعهد، يفيد بانتحال شاب للصفة الشخصية اللاعب مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني، الذي ينافس الآن مع الفريق ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

صادر: اللاعب والشاب اتفقا سويًا على أداء الامتحان

وقالت مصادر الأمنية، في تصريخ خاص لـ«الوطن»، إن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أن الشاب واللاعب مصطفى محمد اتفاقا سويا أن يؤدي الامتحان بدلا عنه؛ لأنه مسافر خارج البلاد، مشيرة إلى أنَّه جارٍ استكمال التحريات؛ لكشف إن كان الشاب قد أدى امتحانا قبل ذلك أم لا.

القبض على صديق مصطفى محمد

وأشارت جهات التحقيقات، إلى أنها استمعت للشؤون القانونية الذين أكدوا أن اسم اللاعب موجود في كشف الطلبة الذين يؤدون الامتحان، على الرغم من أنه يتواجد حاليًا في دولة الكاميرون خارج مصر، وألقي القبض على هذا الشاب.