البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير عبدالغني

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبدالغني.

اللجنة الدستورية والتشريعية ترفض طلب رفع الحصانة عن نائب

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، إذ أشار رئيس مجلس النواب، إلى أنَّ اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أنَّ يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.