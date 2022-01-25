الكشف على 25 ألف شخص في العيادات المتنقلة بالسويس

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حصيلة عمل العيادات المتنقلة بالعين السخنة خلال الفترة من مايو 2021 حتى 20 يناير 2022 الجاري.

وقال «الحفناوي» إن العيادات المتنقلة قدمت الخدمات الطبية لعدد 25927 مواطنا بالعين السخنة، كما قدمت العيادات الخدمة الطبية لعدد 12 مركزا ثابتا بطول طريق «السويس- الزعفرانة» خلال العام المنصرم وحتى الآن.

استخدام العيادات المتنقلة بسبب البعد الجغرافي للمستشفيات

وأوضحت الدكتورة عفاف عبد الفتاح، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالسويس، أنه جرى الدفع بالعيادات المتنقلة لعمل تمركزات ثابتة وتوفير الخدمات الطبية الطارئة لخدمة المواطنين، ولاسيما للبعد الجغرافي بينها وبين مستشفيات السويس، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وبالتعاون وبالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة وبدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

صحة السويس تدشن حملة لرفع الوعى الصحي

ودشنت مديرية الصحة حملة لرفع الوعى الصحي للمواطنين حيث نظمت إدارة الإعلام والتثقيف الصحي عدداً من الندوات لتوعية المواطنين من إساءة استخدام المضادات الحيوية وكذلك للتوعية بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة كوفيد 19 وحث المواطنين على تلقي لقاحات الكورونا.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن حملات التوعية مستمرة لرفع الوعى الصحى بجميع الأمراض وطرق الوقاية منها والتعامل الصحيح معها ولا سيما التوعية بأهمية التعامل الصحيح مع المضادات الحيوية وفقاً لإرشادات الأطباء والذي يتحدد وفق الحالة الصحيه لكل مريض على حده، مشيرا إلى تزامن ذلك مع انطلاق الحملة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتوره نيفين منير، مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي، أن فرقها قامت بتنفيذ عدداً من الندوات بمختلف المؤسسات بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وقد تم تقديم ندوات عن مكافحة انتشار كوفيد 19، وطرق الوقايه منه وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع.