«صحة السويس»: تطعيم أكثر من 280 ألف مواطن ضد كورونا في المحافظة

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، إنه جرى تطعيم أكثر من 80% من الفئات المستهدفة من المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا من أبناء المحافظة، فضلاً عن البدء في حصول المواطنين على الجرعة الثالثة التنشيطية والتي تتطلب الانتظار فترة معينة بعد تناول الجرعة الثانية.

«الحفناوي»: تعاملنا مع كورونا بشكل قوي وشامل

وأوضح «الحفناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر من الدول التي واجهت الجائحة بشكل قوي ووقفت صامدة بفضل وجود قيادة سياسية حكيمة والسويس كجزء من الدولة قمنا بالعمل بشكل شامل وموسع وتعاملنا مع الحالات في بداية الأمر بشكل جيد بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حيث تم توفير عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي.

وأردف: «تم رفع أعداد أسرة العناية المركزة المخصصة لعلاج مرضى كورونا إلى 110 سرير بعد أن كانوا 17 فقط مما يشير إلى أن الزيادة فاقت الـ 500٪ وبالطبع هذا ساعدنا بعدم خروج حالات مصابة من السويس للعلاج خارجها وتم التعامل مع مختلف الحالات حتى الصعبة منها».

أكثر من 280 ألف تناولوا التطعيم

وأشار «الحفناوي» إلى أن التعامل مع تناول المواطنين جرعات التطعيم ضد كورونا بشكل واسع ومنظم أوصلنا إلى تطعيم أكثر من 280 ألف مواطن من الفئات المستهدفة لتناول التطعيم بالمحافظة والتي تمثل نحو 350 ألفا وتلك النسبة التي تناولت اللقاح تمثل نحو 80٪من الفئات المستهدفة.

أكثر من ألف مواطن تناولوا التطعيم ضد كورونا

وتابع «وكيل وزارة الصحة» جرى حصول أكثر من ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية والتي تتطلب مرور ستة شهور من الحصول على الجرعة الثانية مما يشير إلى أننا نعمل بشكل جيد هذا بالإضافة إلى استمرار نشر التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بين المواطنين عن طريق توزيع نشرات وإعلان بصفحة المديرية على شبكة التواصل الاجتماعي.