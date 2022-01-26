الصحة: مراكز تلقي لقاح كورونا تعمل في الإجازت والعطلات الرسمية

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105 مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بلقاحات كورونا ومراكز تلقي لقاح كورونا بالتزامن مع إجازة 25 يناير، وتناولت الاستفسارات حول عمل مراكز تلقي لقاح كورونا غدا على مستوى محافظات الجمهورية، وحسمت الوزارة الجدل المنتشر بين المواطنين، وقالت الوزارة جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل بشكلها الطبيعي خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

رسالة من الصحة لكبار السن بسبب لقاح كورونا

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين خاصة كبار السن، وقالت الخطوة الأولى لحماية كبار السن من فيروس كورونا هى تشجيعهم على تلقي اللقاح، لافتة إلى أن اللقاح يقلل من فرصة الإصابة ومن الأعراض الشديدة في حال الإصابة، مؤكدة أن الأعراض الجانبية للقاح تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، مطالبة المواطنين بضرورة الإلتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، مشيرة إلى أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل العزل الصحي، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

علاقة التدخين بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يؤثر بالسلب على الأشخاص في حال إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الأعراض تكون شديدة عليهم 4 اضعاف الأشخاص العادية غير المدخنة، لافتة إلى أن الأشخاص المدخنين على مدار السنوات يصيب المجرى الهوائي بالضعف، كما أن شكَّلها ووظائفها يحدث لها تغير.

وتابعت الوزارة: الجهاز المناعى يتأثر بالتدخين، لافتة إلى أن الأشخاص المدخنين هو الأكثر تعرض للإصابة بفيروس كورونا.