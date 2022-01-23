الأجهزة التنفيذية تتابع رفع مياه الأمطار في كفر الشيخ «صور»

تتواصل جهود مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شدّد محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، انتشار المعدات والأطقم، وتواجد كافة القيادات على رأس العمل لمواجهة الطقس السيئ، لكسح تراكمات الأمطار، واستمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة، ووجه رؤساء الوحدات القروية لمركز دسوق، «محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابه، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب»، باستمرار مسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، وتسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحب، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

رفع مياه الأمطار وتسيير حركة المرور

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استمرار أعمال سحب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، والأماكن المنخفضة، ومناطق تجمع المياه، ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، لتيسير حركة المارة بالمدينة وقرى «السحايت، غرب تيرة، الزعفران، التفتيش، الكفر الشرقي»، ومازال العمل جاريا بجميع القرى، لحين الانتهاء من هذه الأجواء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لأي طوارئ.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة باستخدام سيارات كسح المياه وماكينات سحب المياه، وتشغيل وتسليك البيارات وصفايات الأمطار والتأكيد على استمرار الأعمال حتى الانتهاء من تصريف كافة مياه الأمطار.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع قرية بنى بكار، قرية البصراط، وقرية الجزيرة الخضراء، وكسح مياه الأمطار بشارعي بورسعيد، والمستشفى بالإضافة إلى كسح مياه الأمطار من الطريق الدولي الساحلي، والعمل جارٍ على مدار الساعة، مكلفا النواب ورؤساء القرى بالتواجد الدائم بالشارع لمتابعة الأحوال الجوية.

فرق الطوارئ لرفع تجمعات المياه

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار تمركز فرق الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، وبمحيط المدارس وفنائها، وشق قنوات ومخرات مصغرة لتصريف مياه الأمطار، والتشديد على رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة بكافة المناطق تباعا.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، والقرى، موجها برفع مياه الأمطار من محيط المدارس وداخل أفنيتها.