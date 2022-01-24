‎فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية وتوابعها بمراكز كفر الشيخ غدًا

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، بـ13 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصراً، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

فصل التيار الكهربائي عن إسحاقة

وأوضحت شركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن «إسحاقة شرق المحافظة، وجزء من إسحاقة وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وأبو زيادة بشمال دسوق، وأبو زيادة والشباسية، والربعاية بمركز سيدي سالم، والربعاية وتوابعها، وإيطاليا بمركز الحامول، وتيرة والمجاز».

وتابعت الشركة، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن «إبراهيم الدسوقي بمركز مطوبس، وتتأثر قرى بها الخريجين، ‎وكمال حسين بالرياض، وكمال حسين وقرى ١،٢،٥٦،٥٧، وأبو بدوي ببيلا، وأبو بدوي وتوابعها، وعن مغذى البحيرة ويتأثر بالفصل عبد الرازق فرج، والشعيري، ومغذي كفر مجر جنوب دسوق، وكفر مجر، ومغذي المساكن بدسوق، والاستاد، ومركز شرطة الأرياف، وتقسيم رجب، والمساكن».

فصل التيار عن مغذي السلام

وسيجرى فصل التيار الكهربائي أيضًا، عن مغذي السلام بكفرالشيخ، ومنطقة إبراهيم المغازي، ومنطقة تقسيم ٢ بجوار التربية النوعية، والسلام، ومغذي عثمان غرب كفرالشيخ، وعثمان وتوابعها، ومغذي الخادمية شرق كفرالشيخ، وتتأثر بها الخادمية، ودقميرة وتوابعها.