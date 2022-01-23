محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يهنئان الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير، وذلك في برقية أرسلها.

المحافظ يهنئ وزير الداخلية

كما بعث اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ببرقيات مماثلة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وأيضاً للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بهذه المناسبة ، معرباً عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

وأشار المحافظ إلى أن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائماً مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

كما بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، مهنئاً ضباط وجنود الشرطة العاملين بالمحافظة، بعيد الشرطة الـ 70.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى إل 70 لعيد الشرطة المصرية.

كما هنأ رئيس جامعة كفرالشيخ، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ واللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ ورجال الشرطة البواسل.

وأضاف «دسوقي»، أن رجال الشرطة البواسل لهم عظيم التقدير على التضحيات المبذولة في سبيل حماية المواطنين وإنفاذ القانون واستقرار البلاد والتصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف استقرار الوطن.