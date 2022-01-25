تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة بالمعادي للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي؛ لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 أطفال بالمدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن أثناء تواجدهن داخل حمام المدرسة، لجلسة الغد لتعذر حضور المتهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معه من قبل النيابة العامة، التي وجهت له فيها تهمة خطف الأطفال الخمسة أثناء تواجدهن بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما.

أمر الإحالة يكشف عن هتك عرض الأطفال

وجاء في أمر الإحالة، بناء على تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم «ع. م، 48 عاما»، قام خلال عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي، بخطف المجني عليهم بالتحاليل، مستغلًا صفته كواحد من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، وهو عامل مصعد، حيث خطف كل من: «س. ا»، «خ. م»، «ف. م» « ل. ا» «ز. و»، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.