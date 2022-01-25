والدة محمد علي: كان عنده فرط حركة.. والفنان: «لولاها مكنتش هبقى هنا»

تفاجئ الفنان محمد علي رزق، بمكالمة هاتفية من والدته على الهواء خلال استضافته مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومدحته والدته على الهواء كثيرًا، كما تحدثت عن مرحلة طفولته وشقاوته منذ الصغر في المدرسة، فوالدته كانت تعمل مدرسة لغة إنجليزية في نفس المدرسة التي كان يدرس بها، وكان يسبب مشكلات بسبب فرط الحركة، حتى وصل بها الحال أنها حينما كانت تسمع بأن طفل قد أُصيب تعلم أنه نجلها.

والدة الفنان: ربنا يرضى عليه ويوفقه ويوسع رزقه

وأضافت والدة الفنان محمد علي رزق، أنها كانت تستدعي والده كولي أمر في حال تسببه بالمشكلات لكي يحضر ولي أمر غيرها بسبب صعوبة السيطرة عليه، داعية له «ربنا يرضى عليه ويوفقه ويوسع رزقه».

محمد علي: كان ممنوع أقول ماما في المدرسة

فيما أوضح الفنان محمد على رزق أنه كان ممنوع من قول كلمة ماما في المدرسة، كاشفًا أن ترتيبه الثالث بين إخوته فكان مدللًا نسبيًا، موضحًا أنه منذ بداية التحاقه بمهنة التمثيل يحرص على الاتصال بوالدته قبل بدء تصوير أي مشهد ضروري ليطلب منها الدعاء ليشعر بالاطمئنان، «لولا أمي مكنتش هبقى قاعد هنا دلوقتي».

قصة حب الفنان علي ومهندسة الديكور نورين ماهر

وكشف الفنان محمد علي، لجمهوره كيف تعرف على زوجته نورين ماهر في عام 2014 بكلية آداب قسم المسرح، خلال تدريبه لطلبة الجامعة، وتعرف على زوجته التي كانت تدرس في ذلك الوقت، وكانت العلاقة بينهما علاقة غير قوية ومضطربة أحيانا، فكلاهما كان لا يحب العمل مع الآخر، ثم بعد بدأت الصداقة تتحول لقصة جديدة وأصبح يراها شخصية ناضجة وناجحة، فاتخذا قرار الزواج.

ووصف الفنان محمد علي قرار زواجه من زوجته مهندسة الديكور نورين ماهر بـ«أعظم قرار أخذته في حياتي»، موجها رسالة لها: «ربنا يخليكي ليا ولا يحرمني منك ولا يبدل علينا حال».