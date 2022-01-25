السياحة: لم نتلقَ شكوى من أي سيدة بمنعها من الإقامة في فندق بمفردها

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة لم تتلقَ أي شكوي من أي مواطنة مصرية أو عربية بمنعها من الإقامة في الفنادق بمفردها، بسبب عدم وصولها لسن الـ 40، لافتة إلى أن الوزارة لا تعرف فندقا سياحيا يشترط مثل هذا الشرط للسماح للنزيلات بالإقامة الفندقية، خاصة أنه لا يوجد أي قانون أو عرف سياحي يمنع المصريات أو السائحات العرب من الإقامة بالفنادق بمفردهن في أي مرحلة عمرية.

الفنادق ترحب باستقبال النزيلات من مختلف الجنسيات

ذكرت «شلبي»، في تصريحات لـ «الوطن» أن الفنادق المصرية ترحب باستقبال النزلاء من مختلف الجنسيات سواء كانوا إناث أو ذكور، وتتم معاملتهم جميعا بذات القدر من الاحترام وتقديم ذات الخدمات، رافضة ما تداوله البعض عن رفض بعض الفنادق تسكين نزيلات مصريات وعرب دون سن الـ 40 بمفردهن بالغرف الفندقية.

وتابعت: «في حال حدث هذا فعلى النزيلة التقدم بشكوى فورية على رقم الخط الساخن للوزارة 19654الموجود بأكثر من مكان داخل الفنادق المصرية، وستقوم لجان الوزارة على الفور بحل تلك المشكلة وتحرير مخالفة للفندق على الفور».

وكان هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن الفنادق تسمح بشكل طبيعي للسيدات بالإقامة بالغرف الفندقية بمفردها دون اشتراط وجود محرم معها، لافتا إلى أن الفنادق تشترط فقط في حال إقامة رجل وسيدة مصريان في غرفة واحدة بوجود عقد الزواج، وحال عدم وجود وثيقة الزواج فلا يسمح لهما بالإقامة بذات الغرفة.

وأضاف «الشاعر»، إنه لا يوجد نص قانوني يمنع إقامة المرأة المصرية أو العربية دون سن الـ 40 من الإقامة في الفنادق بمفردها ودون محرم، لافتا إلى ان إقامة أي مصرية بأي فندق بمفردها حق أصيل لها ولا يستطيع أي فندق منعها من ذلك.