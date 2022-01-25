المؤبد لعاطل بتهمة قتل ابنة خالته في الصف: «خنقها بسلك»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، متهما بقتل ابنة خالته بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبدالرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

النيابة تتهم العاطل بقتل الضحية مع سبق الإصرار

وأسندت النيابة للمتهم «ر. م» عاطل، تهمة قتل المجني عليها مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً، وأطبق على عنقها بأداة «سلك» وبيديه خنقاً، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ضرورة

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك» بدون أي ضرورة حرفية أو مهنية.