رسالة واتساب تكشف سر «عصابة المخدرات» وجريمة قتل بـ«صاروخ كهربائي»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قسم أول شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، جهوده لكشف ملابسات بلاغ من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب، بغياب شقيقه، مقيم بمحافظة بني سويف، عقب حضوره لمحل سكن والدتهما بدائرة القسم لزيارتها، وبالفحص تبيّن ورود رسالة لصديق المتغيب على تطبيق واتساب، تتضمّن أنّه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب.

رسالة على واتساب

وشكلت قوات الأمن فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مُرسل الرسالة المشار إليها، وتبيّن أنّها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وباستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتها بالواقعة، وأنّ مُرسل الرسالة «صديقها» ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، كما تبيّن أنّ الأخير أحد أصدقاء المتغيب.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنّه مرسل الرسالة المشار إليها، وأنّه والمتغيب يتاجران في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعا منه في الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، عقد العزم على التخلص من المتغيب بقتله.

جريمة قتل

وأضاف المتهم أنّه حال وجودهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، أثناء ممارسة نشاطهما الإجرامي، أطلق عيارا ناريا تجاه المتغيب فأصابه في رأسه وأودى بحياته ثم قطّع جثته لأجزاء باستخدام صاروخ كهربائي ووضعها داخل حقيبتي سفر، وتخلص منها بإلقائهما بمجريان لنهر النيل، أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة في الجيزة والآخر في القليوبية، ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائي بإضرام النيران بهما.

وبمعاينة الشقة محل البلاغ عُثر بداخل المطبخ على «آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ وفارغ طلق ناري»، وأضاف بإخفائه السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، «طبنجة» داخل شقة أخرى مُستأجرة يستخدمها والمجني عليه كمخزن لهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأمكن ضبطها.

وبتفتيش الشقة المشار إليها عُثر على «3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 16 فرد محلي، 4 خزائن آلية، طبنجة صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، كما قرر المتهم أنّ المضبوطات خاصة بالمجني عليه، واستولى عليها من الشقة على «مبلغ مالي – كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام»، وتم بإرشاده ضبط المواد المخدرة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، ولتضليل أسرة المتغيب سلّم شقيق المجني عليه جزءا من المبلغ المستولى عليه، وأخبره أنّ المبلغ خاص بشقيقه وأنّه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.

وباستدعاء شقيق المتغيب ومواجهته أيد ذلك، وقرر بإخفاء المبلغ بشقة خاصة بالمجني عليه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، عُثر بداخلها على «المبلغ المالي المشار إليه، بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه، بعض المستندات الخاصة بالمجني عليه، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي آخر».

وأضاف أنّ المضبوطات خاصة بالمجني عليه، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري، عُثر بمياه نهر النيل بدائرة قسم إمبابة على إحدى الحقيبتين وبها جزء من جثة المجني عليه، وجار انتشال باقي أجزاء الجثة، واتخذت الإجراءات القانونية.