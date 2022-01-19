«القومي للأجور»: 5895 شركة قدموا طلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى

وصف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بالمفاجئ وغير المتوقع خلال الفترة الحالية، موضحا أن هذا الأمر بمثابة جني لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمل المواطنين تداعياته، فضلا عن أنه إنجاز طيب وهام للغاية للعمال المصريين.

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن هناك عددا كبيرا من الشركات في القطاع الخاص لم تطبق زيادة الحد الادنى للأجور إلى 2400 جنيه حتى الآن، إذ طلبت مهلة للتنفيذ حتى منتصف فبراير المقبل، من بينهم 3 آلاف و40 شركة طلبوا ذلك بشكل فردي، و22 قطاعا بهم 2855 شركة تقدموا بشكل مجمع بطلب للاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن المجلس رفض تقدم القطاعات بطلب مجمع وطلب تقديم الشركات الطلب بشكل مستقل.

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عقد جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه سيتم العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من السنة المالية الجديدة، مؤكدا أن قرارات السيسي، أمس الثلاثاء، تُعد نتاج إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم عقد جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.