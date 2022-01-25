موعد حفل توقيع «عقلك في رأسك» لـ إيمان عز الدين في معرض الكتاب

تُشارك الإعلامية إيمان عز الدين، مُقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدار أولى مؤلفاتها التي تحمل اسم «عقلك في رأسك»، والصادر عن دار سما للنشر.

فاعليات معرض القاهرة للكتاب من 26 يناير حتى 6 فبراير

وتستعد إيمان عز الدين، لتنظيم حفل توقيع كتاب «عقلك في رأسك»، يوم السبت المُقبل 29 يناير، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب في قاعة 1 جناح B22، حيث تنطلق فاعليات المعرض من 26 يناير الجاري إلى 6 فبراير المُقبل.

إيمان عز الدين تتناول شكل العلاقة بين الرجل والمرأة بشكلٍ ساخر

وتتناول الإعلامية إيمان عز الدين، في كتاب «عقلك في رأسك»، شكل العلاقة بين الرجل والمرأة سواء قبل أو بعد الزواج، وذلك في قالب ساخر وباللغة العامية.

إيمان عز الدين تسعى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعربية

ويضم كتاب «عقلك في رأسك»، العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها الجميع، إذ تهدف الإعلامية إيمان عز الدين، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعربية التي تعتبر نواة المجتمع، والعمل على حمايتها من خطر التفكك المستتر أو المعلن.

«عقلك في رأسك» ينجح في فك شفرة العلاقة بين الرجل والمرأة

ويحمل كتاب «عقلك في رأسك» توجهًا توعويًا ويعزز قيم وعادات المجتمع المصري، حيث يُساعد على فك شفرة العلاقة بين الرجل والمرأة التي يراها الكثيرون معقدة، وذلك بالإضافة إلى محاولة تعزيز ثقة الإنسان في نفسه والإيمان بها والتصالح معها وصولًا إلى مرحلة السلام النفسي الذي يؤهل إلى قبول الآخر وتفادي الكثير من الصدامات.

يُذكر أنّ الإعلامية إيمان عز الدين، تُشارك حاليًا في تقديم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «Cbc»، وذلك مع الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري.