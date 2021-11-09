تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين: 3 ساعات في المستشفى

تصدرت تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها وتم نقلها على أثرها إلى المستشفى. وعرفت الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين، حين ما نشرت صورا لها على «فيس بوك»، أثناء تواجدها في المستشفى. وعلقت عليها قائلة: «قدر الله وما شاء فعل (القاتل الصامت) ضغط عالي فجأة.. ثلاث ساعات في المستشفى للسيطرة عليه.. دعواتكم».

الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين.. 3 ساعات في المستشفى

إيمان عز الدين، هي الإعلامية الثالثة في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي يذاع عبر قناة «سي بي سي»، حيث إن إيمان تم التعاقد معها بدلا من الإعلامية مفيدة شيحا، التي اعتذرت عن عدم استكمال العمل فيه، وأصبحت رفقة كل من هبة الأباصيري، ومنى عبد الغني.

وآخر حلقة للإعلامية إيمان عز الدين، كانت قد تحدثت فيها عن أهمية الصداقة في الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة. وأشارت خلال حديثها إلى أهمية وجود تزاوج عقلي وفكري بين الشخصين في الحياة لكي تنجح كما يكون هناك تقارب في وجهات النظر والرؤية في الحياة ولغاتهم واحدة.

الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين: ضغط

وأشارت إيمان عز الدين، خلال تلك الحلقة، إلى أن وجود الصداقة بين الأزواج من البداية يجعل العلاقة ناجحة، والعكس عندما يتزوج اثنان عن حب، فالمشاعر فقط هي من تحركت وهذه المشاعر قد تنطفئ في أي وقت.

وتابعت الإعلامية إيمان عز الدين، أنه عند الزواج العادي قد يكون الطلاق سببه أنهم ليسوا أصحابا، لأن الرجل عندما يحكي مشاكله لصديقه، والسيدة عندما تحكي مشكلاتها لأمها أو صديقتها، ولا تتحدث مع زوجها، فهذا يسبب مشكلات عديدة وتؤدي في النهاية إلى الانفصال.