محافظ جنوب سيناء يوجه بتشغيل العاملين في الجهاز الإداري بالتناوب بنسبة 50%

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عدة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأعلنت البوابة الإلكترونية للمحافظة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توجيهات محافظ جنوب سيناء إلى كل المديريات والإدارات التابعة للمحافظة بشأن الإجراءات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ في تصريح لـ«الوطن» إن الوضع الوبائي في المحافظة آمن، حيث تعتبر المحافظة من أقل المحافظات في التسجيل بالنسبة للإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، موضحا أن جميع العاملين في القطاع السياحي والحكومي حصلوا على التطعيمات ضد الفيروس وبلغت نسبة الحاصلين على لقاح كورونا جرعة أولي وثانية وثالثة 100% من عدد السكان.

إجراءات مواجهة كورونا في شمال سيناء

وأوضح اللواء خالد فودة، أن المواطن لديه دور كبير تجاه المجتمع ويجب عليه أن يساعد الدولة في مواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه، لذا لابد أن يلتزم المواطن بالتعليمات ومن يخالف ذلك تطبق الإجراءات القانونية ضده.

وتضمن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل المحافظة عدة محاور تمثلت في:

１- ضرورة ارتداء المواطنين الكمامة في كل الأماكن العامة ووسائل النقل وداخل المنشآت الحكومية والخاصة.

２- تطبيق التعليمات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا داخل كل المؤسسات الحكومية.

３- تطبيق إجراءات العزل في المناطق التي يثبت فيها انتشار وظهور حالات.

４- إلزام المحال العامة بتطبيق تعليمات رئيس الوزراء الخاصة بفتح وغلق المنشآت.

５- إلزام كافة المترددين والمتعاملين مع كل المديريات والإدارات بالتزام تعليمات الإجراءات الوقائية من حيث التعقيم والتباعد الاجتماعي.

６- منح أي موظف عائد من إجازة 3 أيام عزل منزلي وتحسب ضمن أيام العمل.

７- تشغيل العاملين بالجهاز الإداري بنسبة 50% من القوة الأساسية بنظام التناوب، طبقا للشروط والضوابط.

ضوابط التناوب في الجهاز الإداري

تمثلت ضوابط تطبيق قواعد 50% من العاملين من القوة الأساسية لأي مديرية أو مصلحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كالتالي:

１- أن يتواجد 50% من قوة العمل الأساسية يوميا.

２- لا تحتسب أيام التناوب من الإجازات القانونية ولا تؤثر على المستحقات المالية.

３- إلزام كل جهة بعمل خطة التناوب ووضع في الاعتبار أولوية لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، الحوامل، والسيدة التي ترعى طفلا أقل من 8 سنوات.