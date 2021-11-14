طريقة تسجيل حساب للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تساؤلات المواطنين عن آلية الحصول على اللقاح وطرق التسجيل على موقع وزارة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة الوصول إلى مناعة القطيع والسيطرة على الوباء.

آلية تسجيل حساب في المنظومة

وحددت وزارة الصحة والسكان عن طرق تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول لقاح كورونا المضادة لفيروس كورونا وكتابة البيانات وفقا للخانات المحددة على موقع وزارة الصحة لاستقبال طلبات المواطنين بشأن الحصول على اللقاح.

وحذرت وزارة الصحة من الإنسياق وراء المواقع الإلكترونية المروجة لشائعات توفير اللقاح للمواطنين بمقابل مادي، مشددة على أن الوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الجهات الإلكترونية التي تدعي توفير اللقاحات وسداد رسوم مالية نظير الحصول على اللقاح، موضحة أنها الجهة المنوطة بتوفير اللقاحات واستقبال الطلبات من المواطنين دون مقابل.

آلية تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمَا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.