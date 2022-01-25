مدبولي يوجّه بالانتهاء من تسكين الوحدات السكنية ضمن تطوير المناطق غير الآمنة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وجهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وحضر الاجتماع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

تطوير المناطق غير المخططة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتي جرى إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي جرى الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

وخلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا، بنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل؛ تمهيدا لتسكين المستحقين بها.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أنّ الدولة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة دون مناطق عشوائية، وكان من أولى الخطوات لتحقيق أهداف الرؤية المتكاملة بدء إنشاء عدد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان هذه المناطق، وحياة كريمة لجميع المواطنين.

ولفت عبدالعال، إلى أنّه جرى تسكين أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن، في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1، و«معا» للمرحلتين الأولى والثانية، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في المشروعات المختلفة.

وأضاف المحافظ أنّه بدأ العمل في المرحلة الثانية، حيث وصل إجمالي عدد المناطق المقترح تطويرها إلى 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657.14 فدان، مستعرضا تفاصيل تلك المناطق ومساحاتها والأعداد المقترحة للوحدات السكنية لنقل السكان إليها، والتصور المقترح لتطوير هذه المناطق.

روضة العبور

وأشار إلى أنّ هناك مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي «روضة العبور»، وهناك مشروعات جار البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خليل شعث تفاصيل المناطق غير المخططة، التي سيتم العمل بها في هذه المرحلة، وكلّف رئيس الوزراء باستكمال العمل في تطوير هذه المناطق.