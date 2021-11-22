«الوزراء»: الجمهورية الجديدة خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية 2021

من ضمن أولويات الجمهورية الجديدة، تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، وتوفير حياة ومسكن كريم وآمن للمواطنين، مدعم بكل الخدمات والمرافق، ضمن خطة القضاء على العشوائيات، لاسيما غير الآمنة. وأوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء، أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة بنهاية 2030 من أجل حياة أفضل للمواطنين.

وشهدت مشروعات الجمهورية الجديدة في إطار القضاء على العشوائيات، تغيير حياة سكان 357 منطقة في 25 محافظة، بإقامة وتسليم وحدات سكنية بلغ عددها 246 وحدة سكنية تستوعب 1.2 مليون مواطن، ونقلهم من المناطق غير الآمنة بتكلفة 63 مليار جنيه.

وتنوعت المناطق التي تم تطويرها ما بين 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

مشروعات للقضاء على العشوائيات

وبشأن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق غير الآمنة وتسليمهم وحدات بديلة، شهدت محافظة القاهرة إنشاء 18.3 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات «1-2-3» بتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منها نحو 91.4 ألف نسمة، وإنشاء 4.9 ألف وحدة سكنية خلال مشروع المحروسة «1-2» بمحافظة القاهرة، بتكلفة 880 مليون جنيه، استفاد منها نحو 24.5 ألف نسمة، بالإضافة إلى مشروع «معا» بمحافظة القاهرة، الذي يضم 4.4 ألف وحدة سكنية بتكلفة تبلغ 1.3 مليار جنيه، واستفاد منه نحو 20 ألف نسمة، ومشروع تطوير روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، الذي شهد إنشاء 816 وحدة سكنية، و196 وحدة تجارية، بتكلفة 330 مليون جنيه، واستفاد منه 4080 نسمة.

القاهرة تتصدر المحافظات

واحتلت محافظة القاهرة نصيب الأسد في مشروعات القضاء على العشوائيات، ضمن خطة الجمهورية الجديدة، حيث تشمل 54 منطقة عشوائية، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بالإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ، فضلا عن التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج و11 بالغربية.