وفاة 7 مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية.. «كانوا يتجهون لجزيرة لامبيدوزا»

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، وفاة سبعة مهاجرين أثناء إبحارهم إلى جزيرة لامبيدوزا.

ووفقا لوكالة الأنباء، فإن غالبية المهاجرين ممن لاقوا مصرعهم، نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم، من الجنسية المصرية وبنجلاديش، إذ كان يقلهم مركب إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط.

وفي تصريحات صحفية، نقلتها الوكالة عن سالفاتور مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا، قال إن المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنجلاديش، لافتًا إلى أن عدد المتوفين بلغ 7 مهاجرًا، وهذا الرقم مرشح للزيادة.

العثور على 3 جثث ليلًا

وذكرت الوكالة، أن قوات خفر الساحل، شاهدت المركب على بعد 50 كم قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل، وعثرت على ثلاث جثث على متنه، بينما توفي أربعة آخرون قبل وصول المركب للميناء، إذ تبيّن أنهم مهاجرون هجرة غير شرعية.

وأوضحت الوكالة، من خلال البيانات الحكومية، أن ما يقرب من 1751 من المهاجرين نزلوا إلى الموانئ الإيطالية حتى الآن هذا العام.

إيطاليا تهدد دول الاتحاد الأوروبي

من جانبه، هدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مطلع الشهر الجاري، دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بأنه إذا لم تتعامل أوروبا مع ملف الهجرة غير الشرعية بجدية، ستتعاون إيطاليا مع الدول الأكثر تعاطفا مع الهجرة غير الشرعية.

وبحسب ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية، فإن هذا التصريح جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الوزير الإيطالي ونظيرته الألمانية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، موقفًا واضحًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن إيطاليا تعد أكثر دول أوروبا تأثرا بهذا الملف.